Жительница Барнаула рассказала в интернет-сообществе "Барнаул22" о том, как неизвестный из окна дома плеснул в лицо несовершеннолетней девочке жидкостью, нанесшей ей ожоги.
"Большая просьба откликнуться возможным очевидцам происшествия либо жителям дома №226 по улице Антона Петрова. Днем 10 апреля с 13:10 до 13:20 моя несовершеннолетняя сестра возвращалась из школы домой, проходя под окнами этого дома, выходящими на проезжую часть. Из окна первого этажа ей плеснули кислотой в лицо, нанеся тем самым многочисленные ожоги", — рассказала горожанка.
На данное сообщение в соцсети отреагировало краевое управление Следственного комитета. В ведомстве отмечают, что по данному факту проводится проверка.
В СКР подчеркивают, что следователи изучат все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято правовое решение.
Комментарии
Какой то ужас. Люди сошли с ума!
Невинные дети, уже страдают от поддонков.
Родственникам надо в это окно ночью коктейль Молотова плеснуть, а кто выскочит - полить кислотой
19.04.2018 09:32
- гость - найти бы окно то сначала , а уж потом бы определились...
Твари, ...! Надеюсь СК не подведет. Амик последите, в наших общих интересах истребить подобных выродков
СКР надо проверить все окна первого этажа этого дома. Пройти, побеседовать, у выродка глаза должны бегать
Но девочка наверное знает место, где это случилось? Там на 1 этаже 1-2 окна
Неужто девочка окно не запомнила? Надо устроить веселую жизнь
Родственникам надо в это окно ночью коктейль Молотова плеснуть, а кто выскочит - полить кислотой
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На одну дурь делать дурь ещё хуже? Если идти по такому пути, то будет вполне достаточно просто бить стёкла в окне. Полиция этим заниматься не будет, а после многократного повторения этой процедуры, виновник и сам захочет пойти на диалог.
Мутная история. Посмотрел в 2гисе этот дом, под окнами там зеленая зона, до тротуара метров 40. Хорошо, шла по газону, но очень уж кислота направленно попала. Такое ощущение, что очень близко находилась. Из окна так, на мой взгляд, невозможно плеснуть. Она в воздухе бы рассредоточилась.
19.04.2018 09:41
- гость -
Какой на хрен диалог с тварью, которая плещет в лицо кислотой ребенку? Можно только обсудить способ ее уничтожения
Из окна ли плеснули или из другого места, выродка надо найти
19.04.2018 09:41
- гость -
иногда, полезно. око за око.
19.04.2018 09:44
Пузырек
Мутная история. Посмотрел в 2гисе этот дом, под окнами там зеленая зона, до тротуара метров 40
это со стороны улицы. Может она в подъезд шла под окнами , а не по тротуару. Какой-то мрази не нравится это и она решила подкараулить любого кто пройдёт под окном. Девочка наверняка должна знать откуда плеснули.
Неудачник поклонник. С девочкой поговорить надо, кого она обидела.
19.04.2018 10:03
- гость -
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Новость прочитайте: "со стороны проезжей части".
19.04.2018 09:44
Пузырек
"Мутная история. Посмотрел в 2гисе этот дом, под окнами там зеленая зона, до тротуара метров 40."
Она шла не по тротуару, а около дома, под окнами. Вдоль каждого дома есть отмостки асфальтированные. Сама как-то шла по такой дорожке и урод какой-бутылку пивную выбросил, чудом по голове не попала. Эту тварь найти обязательно и влепить по полной!!! Дай бог, чтобы у девочки глаза не пострадали
Когда читаю "око за око", то хочется чтобы такой "добряк" получил это удовольствие сполна сам! Живем в 21 веке, а ведем себя как пещерные люди. Все проблемы можно решить словами и диалогом, а не такими варварскими средствами. Люди, если вы человеки, то учитесь не только бабки заколачивать, а жить по-человечьи. Не вы дали другим жизнь и не вам ее калечить! А бумеранг никто не отменял... и даже "доброжелателям"...
Эх добрый человек! Так то оно так, Закон и Порядок он хорош, когда не на бумаге.
Когда на бумаге или на транспоранте обозначен, такая мразь и буйствует, надеясь и зная что прокатит.
Весело жить в 9 этажном скворечнике.
Красиво, смачно говорим о добре о прекрасном мы много. А на выходе - злоба и ненависть зараждается. Вот почему так всегда нелепо получается?
Добрых примеров нет?
Денег мало?
Двери всюду закрыты?
Вопросов возникает много!
Неужели менты на место даже не выехали, на первом этаже так много квартир ?
Тем более место более менее понятно. Кислота по любому разлетелась брызгами под окном и при внимательном рассмотрении можно понять откуда.
19.04.2018 10:23
Человек
все это хорошо говорить, когда все-то у тебя ладно, никого не "обидели" не покалечили не заслуженно.
А вот когда коснется вашего ребенка или супруги или родителей, и про коктейль молотова вспомните, и про топоры и дубины, в зависимости от степени нанесенной "обиды".
Так полиция еще не установила кто это сделал??Теперь каждый,кто там мимо ходит,подвергается опасности?(КАк так..Там не так много окон,почему полиция еще не установила личность и тем самым не остановила последующие выплески кислоты из окон..