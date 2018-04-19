Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с японским лидером Синдзо Абе рассказал о схватке между американскими и российскими силами в Сирии, пишет "Дождь" со ссылкой на Bloomberg.
"Никто не вел себя жестче в отношении России, чем президент Дональд Трамп. У нас была очень, очень жестокая — мы недавно говорили об этом — схватка в Сирии месяц назад между нашими войсками и российскими войсками, и это очень печально. В этой битве умерло много людей. Никто не ведет себя жестче, чем я", — заявил Трамп.
Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл рассказал, что российские наемники в Сирии предприняли неудачную попытку атаки на силы США, что увеличило риск конфронтации с западными странами.
"Недавняя неудавшаяся атака российских наемников на американских военных была одним из отрезвляющих примеров этого поведения", — сказал Митчелл.
Комментарии
"Никто не вел себя жестче в отношении России, чем президент Дональд Трамп", - сказал Дональд Трамп
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Вот он похвалил сам себя
Куда тебе до Кеннеди, нувориш белобрысый...
Два ковбоя скачут по пpеpии.
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
схватка в Сирии месяц назад между нашими войсками и российскими войсками
Ну, Митчел его поправил: "атака российских наемников". Но Трампу конечно хочется думать, что это были не наемники, а прям войска
Спецоперация проведена идеально
они с вовкой пиписьками меряются.
При этом, правда, происходит отток крови от мозга, но лохторату нравится...
Судя потому что это были не войска. а наемники, Трамп сам с собой пиписькой меряется, но либеральному лохторату нравится...
Просто Трамп в сортах ихтамнетов не разбирается.
Трамп и не может разбираться в сортах ихтамнетов, потому что онивездевсоответствиисконституциейсша
что он имел ввиду? схватка по Дайр-эз-Зором, где завалили целый батальон Вагнера?
Пробиркой с химоружием еще не тряс?
"Трамп сам с собой пиписькой меряется..."
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А может ты и прав, мой узколобый друг. Трамп водит вове по губам, а тот всегда стесняется достать свой инструмент. Даже если где и надудонит исподтишка, то заявляет - "это не моё! А вы докажите!"
-гость- 13:41
видно доставать то особо нечего, ничего не выросло у него, одни понты только
13:41, а при этом из зомбоящика "Трамп не попал! Ура!"