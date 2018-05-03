Куриное мясо, бесспорно, является полезным продуктом благодаря присутствию в нем протеинов, витаминов и минеральных веществ. Этот продукт является рекордсменом по наличию белка и давно признан диетическим. Меню, в которое входит курица, настолько разнообразно, что такое мясо стало незаменимым ингредиентом во многих кухнях мира. Но чтобы готовое блюдо было безвредным и вкусным, важно правильно выбрать мясо. Вы предпочтете бройлерных цыплят, выращенных в домашних условиях или на птицефабрике? Многие считают домашний продукт более качественным и свежим, но здесь немало "подводных камней". Обратите внимание на следующие рекомендации, чтобы выбрать правильный продукт.

Что касается частных продавцов, то отсутствие контроля и невозможность проверить безопасность продукта делают свое дело. Неизвестно, в каких условиях выращивалась такая птица и была ли здорова. Приверженцы "экопродуктов" покупают бройлерных цыплят, выращенных на домашних подворьях, без ветеринарных документов. Зачастую выбор в пользу этой продукции происходит под влиянием рекомендаций знакомых. Покупатель в этом случае на 100% надеется на сознательность продавца и принимает "на веру" информацию о том, как росла курочка и чем она питалась. В некоторых хозяйствах, выращивающих цыплят-бройлеров на продажу, так же, как и на крупных предприятиях, в рацион поголовья включают витаминные, противопаразитарные и антибактериальные добавки. Ведь здоровая птица – это залог качественного мяса в будущем. Однако испытания на содержание в мясе домашних бройлеров возможных вредных веществ вряд ли проводятся. Покупать домашних бройлеров стоит только у проверенных людей, а если таковых не имеется в вашем окружении, лучше обратить внимание на продукцию птицефабрик, представленную в магазине.

В рознице можно найти широкий ассортимент продукции из мяса цыплят-бройлеров, которая поставляется в торговые точки с полным набором сопроводительных документов. В этом случае можно быть уверенным, что продукт безопасен для здоровья, так как продукция в обязательном порядке проходит сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ или ТУ, а также техническим регламентам таможенного союза. Мясо производится в условиях, соответствующих санитарным нормам, соблюдение которых контролируется государственными организациями. Кроме того, ответственный производитель дорожит своей репутацией и прилагает все усилия для выпуска качественной продукции.

За достоверной информацией о том, как растут цыплята-бройлеры на крупных сельхозпредприятиях, мы обратились в компанию "Алтайский бройлер". Вот что удалось выяснить.

На площадках птицекомплекса "Алтайский бройлер" цыплята высокопродуктивного кросса выращиваются на натуральных сбалансированных кормах собственного производства, насыщенных витаминами и микроэлементами, а набирают вес из-за предрасположенности породы (кросса). Гормоны роста в этом случае не нужны. Мировая практика птицеводства использует заложенный в организме потенциал для быстрого набора мышечной массы. Искусственное освещение в птичниках позволяет создать условия для запуска нескольких циклов времени суток. В течение суток у птицы несколько раз бывает день и ночь. Просыпаясь, цыплята чувствуют голод и потребность покушать. Эта природная особенность и позволяет наращивать массу естественным путем. Кроме того, в птичниках созданы условия, которые помогают поголовью максимально быстро набирать вес. В поддержании микроклимата используется современное оборудование для контроля над температурой воздуха, влажностью, подачей кормов и воды, уровнем освещения. В свободном доступе в поилках всегда есть чистая вода, а в кормушках еда.

На предприятии "Алтайский бройлер" установлен системный контроль над всеми этапами выращивания поголовья. Ветеринарная служба проводит комплекс профилактических мероприятий, чтобы не допустить попадания в птичники опасных инфекций, так как ими могут болеть не только птицы, но и люди. К таким заболеваниям относятся: грипп птиц, болезнь Ньюкасла и сальмонеллёз. "Алтайский бройлер" - предприятие закрытого типа. Сотрудники, прежде чем попасть на территорию площадки откорма, проходят через санитарный пропускник, а техника проезжает через дезинфекционно-помывочный бокс. В процессе выращивания осуществляется ежедневный контроль над состоянием здоровья цыплят, а также проводятся необходимые мероприятия по усилению иммунитета и резистентности организма бройлеров. Специалисты следят за чистотой кормов и воды, проводятся санитарно-гигиенические мероприятия по очистке помещений, в которых выращиваются бройлеры. Всё это в отличие от частных подворий, где нет гарантии защиты от возбудителей инфекционных заболеваний.

Каждая партия готовой продукции из мяса цыплят-бройлеров проходит лабораторный контроль в производственной лаборатории предприятия. Образцы регулярно исследуются, вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям безопасности. При отгрузке готовой продукции осуществляется ветеринарный контроль со стороны представителя государственной ветеринарной службы, оформляются соответствующие документы.

Еще одна существенная разница между мясом цыплят-бройлеров, выращенных на подворье и на фабрике, заключается в цене. При любом массовом производстве затраты на единицу продукции получаются ниже, а на штучный продукт — выше. Погоня за "органической пищей" формирует спрос на экологически чистую продукцию и рождает соответствующее предложение. В действие вступает закон спроса и предложения. Поэтому домашняя птица стоит значительно дороже магазинной. Исходя из этого, потребитель вправе сам сделать выбор, какому продукту отдать предпочтение.

АО "Алтайский бройлер":

Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 25

Тел.: 8 (3854) 30-60-02

e-mail: abroiler@abroiler.ru

Сайт: www.abroiler.ru