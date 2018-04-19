Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил штрафовать беременных женщин за употребление алкоголя и курение, а также продавцов вредной продукции, сообщает РИА "Новости".
Предполагается, что за розничную продажу беременной женщине алкоголя штраф может составить 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-200 тысяч рублей, для юридических — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу сигарет и табачной продукции — 3-5 тысяч, должностному лицу — 30-50 тысяч, юридическому — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Законопроект предлагает штрафовать и беременных женщин. Так, за нахождение в состоянии опьянения придется заплатить 4-5 тысяч рублей. Столько же будет им стоить распитие алкоголя и курение.
В случае нарушения закона, женщин предлагается ставить на "профилактический учет".
В пояснительной записке к инициативе отмечается, что если продавец усомнится в отсутствии беременности покупателя, он вправе потребовать от него документ, доказывающий обратное. Перечень таких документов будет установлен компетентными в этом вопросе органами.
Комментарии
Эй слуги народные! Да отстаньте же вы наконец от народа.
Хватит о нас заботиться, помогите лучше материально.
а если я мужу покупаю?
А кто сказал, что она себе покупает? Это раз. И два - идите вы... со своей заботой. Что еще скоро будет нельзя? Фильмы смотреть, гулять больше двух часов, громко разговаривать? А что будет после проф. учета? Ребенка отберут сразу после родов. надо полагать? Идиоты...
Наличие справки от гинеколога об отсутствии беременности при продаже вредных товаров будет считаться разрешительным документом?))
запретить депутатам принимать дурацкие законы
зёрнышко полезности в этом предложении есть, если женщина во время беременности пила, курила, кололась, то ребёнок может родиться больным и лечение этого ребенка влетает в копеечку, по аналогии - крановщику башенного крана нельзя пить, иначе он свалится и получит травму на производстве- работодателю придётся платить
И как я, как продавец, должен отличить беременную от толстухи? Справку потребовать, что она не беременна? Так можно и "перо" под ребро получить за оскорбление от ее кореша, который на улице последнюю докуривает, а ее тупо на сигами послал.
Вы там, господина Петрова на шизу проверить не хотите?
19.04.2018 10:49
гость
Да понятно, что пить и курить во время беременности не стоит. Но дело-то не в этом. Неужто вы всерьез думаете, что если ввести запрет, то кому надо не найдут где купить и как выпить, чтобы не увидели? И, кстати, как они будут беременных "отлавливать"? Пить-то вреднее всего на маленьких сроках, когда не видно еще ничего. Теперь все женщины и девушки справку об отсутствии беременности никак носить с собой будут?
Наркоманов надо ограничивать в возможности употребления наркотиков. Ради их же пользы и, самое главное, ради пользы общества. Будь то мужчина или беременная женщина.
19.04.2018 10:49
гость
что вы всякую чушь поддерживаете? ПАЦрЕот чтоли? Они вам на уши свои умственные испражнения лью, а вы и рады слизывать. Какое зерно? Какая полезность?
Зерно и полезность в том, чтобы рядом со строящимся домом обязать делать парки и скверы для прогулок с детьми и лесопарковые зоны между квартальными застройками, а не вырубать все под пустыню, в которой даже повеситься не на чем!
В пояснительной записке к инициативе отмечается, что если продавец усомнится в отсутствии беременности покупателя, он вправе потребовать от него документ, доказывающий обратное.
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Ну всё пузатые мужики попали! Хрен вам, а не пиво!
19.04.2018 10:52
- гость -
ага. и будем мы за этой справкой раз в три дня бегать к врачу? Вот в поликлинике "счастливы " будут. Я уж молчу о том, какой восторг будет работодатель испытывать!!!
Согласен, что курить и пить, всем вредно. Но тех неуемных любителей штрафовать по любому поводу, хоть их фейсы на обозрение порой показывайте.
Лицо разных проныр, говорит о многом о их дурных нравах.
19.04.2018 10:53
Vanadiy2014
Мужей беременных тогда тоже надо того, ограничивать. И вообще всех членов семьи. А то будет беременная курить пассивно. Для ее блага, чо. И ребенка, ребенка сразу отобрать. А то мать закурит, отец запьет, мало ли. Ой, да нет, все проще. Кто-то в семье курит - сразу принудительный аборт. И стерилизацию всему семейству. Чтобы неповадно было.