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Беременных россиянок предложили штрафовать за алкоголь и сигареты

, ИА "Амител"
Также женщин предлагается ставить на "профилактический учет"

Фото: sovdok.ru

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил штрафовать беременных женщин за употребление алкоголя и курение, а также продавцов вредной продукции, сообщает РИА "Новости"

Предполагается, что за розничную продажу беременной женщине алкоголя штраф может составить 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-200 тысяч рублей, для юридических — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу сигарет и табачной продукции — 3-5 тысяч, должностному лицу — 30-50 тысяч, юридическому — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Законопроект предлагает штрафовать и беременных женщин. Так, за нахождение в состоянии опьянения придется заплатить 4-5 тысяч рублей. Столько же будет им стоить распитие алкоголя и курение.

В случае нарушения закона, женщин предлагается ставить на "профилактический учет".

В пояснительной записке к инициативе отмечается, что если продавец усомнится в отсутствии беременности покупателя, он вправе потребовать от него документ, доказывающий обратное. Перечень таких документов будет установлен компетентными в этом вопросе органами.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.04.2018 10:36
Дядька

Эй слуги народные! Да отстаньте же вы наконец от народа.
Хватит о нас заботиться, помогите лучше материально.

0  0
19.04.2018 10:43
- гость -

а если я мужу покупаю?

0  0
19.04.2018 10:45
- гость -

А кто сказал, что она себе покупает? Это раз. И два - идите вы... со своей заботой. Что еще скоро будет нельзя? Фильмы смотреть, гулять больше двух часов, громко разговаривать? А что будет после проф. учета? Ребенка отберут сразу после родов. надо полагать? Идиоты...

0  0
19.04.2018 10:45
- гость -

Наличие справки от гинеколога об отсутствии беременности при продаже вредных товаров будет считаться разрешительным документом?))

0  0
19.04.2018 10:47
- гость -

запретить депутатам принимать дурацкие законы

0  0
19.04.2018 10:49
гость

зёрнышко полезности в этом предложении есть, если женщина во время беременности пила, курила, кололась, то ребёнок может родиться больным и лечение этого ребенка влетает в копеечку, по аналогии - крановщику башенного крана нельзя пить, иначе он свалится и получит травму на производстве- работодателю придётся платить

0  0
19.04.2018 10:49
- гость -

И как я, как продавец, должен отличить беременную от толстухи? Справку потребовать, что она не беременна? Так можно и "перо" под ребро получить за оскорбление от ее кореша, который на улице последнюю докуривает, а ее тупо на сигами послал.
Вы там, господина Петрова на шизу проверить не хотите?

0  0
19.04.2018 10:52
- гость -

19.04.2018 10:49
гость
Да понятно, что пить и курить во время беременности не стоит. Но дело-то не в этом. Неужто вы всерьез думаете, что если ввести запрет, то кому надо не найдут где купить и как выпить, чтобы не увидели? И, кстати, как они будут беременных "отлавливать"? Пить-то вреднее всего на маленьких сроках, когда не видно еще ничего. Теперь все женщины и девушки справку об отсутствии беременности никак носить с собой будут?

0  0
19.04.2018 10:53
Vanadiy2014

Наркоманов надо ограничивать в возможности употребления наркотиков. Ради их же пользы и, самое главное, ради пользы общества. Будь то мужчина или беременная женщина.

0  0
19.04.2018 10:54
- гость -

19.04.2018 10:49
гость
что вы всякую чушь поддерживаете? ПАЦрЕот чтоли? Они вам на уши свои умственные испражнения лью, а вы и рады слизывать. Какое зерно? Какая полезность?
Зерно и полезность в том, чтобы рядом со строящимся домом обязать делать парки и скверы для прогулок с детьми и лесопарковые зоны между квартальными застройками, а не вырубать все под пустыню, в которой даже повеситься не на чем!

0  0
19.04.2018 10:54
- гость -

В пояснительной записке к инициативе отмечается, что если продавец усомнится в отсутствии беременности покупателя, он вправе потребовать от него документ, доказывающий обратное.
----------------------

Ну всё пузатые мужики попали! Хрен вам, а не пиво!

0  0
19.04.2018 10:55
- гость -

19.04.2018 10:52
- гость -
ага. и будем мы за этой справкой раз в три дня бегать к врачу? Вот в поликлинике "счастливы " будут. Я уж молчу о том, какой восторг будет работодатель испытывать!!!

0  0
19.04.2018 10:56
- гость -

Согласен, что курить и пить, всем вредно. Но тех неуемных любителей штрафовать по любому поводу, хоть их фейсы на обозрение порой показывайте.
Лицо разных проныр, говорит о многом о их дурных нравах.

0  0
19.04.2018 10:58
- гость -

19.04.2018 10:53
Vanadiy2014
Мужей беременных тогда тоже надо того, ограничивать. И вообще всех членов семьи. А то будет беременная курить пассивно. Для ее блага, чо. И ребенка, ребенка сразу отобрать. А то мать закурит, отец запьет, мало ли. Ой, да нет, все проще. Кто-то в семье курит - сразу принудительный аборт. И стерилизацию всему семейству. Чтобы неповадно было.

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