Правительство РФ в четверг, 19 апреля, обсудит на очередном заседании законопроект об увеличении госпошлин за выдачу водительских удостоверений, регистрацию транспортных средств и оформление загранпаспортов, передает ТАСС.
Как поясняется, пошлины за выдачу документов планируется увеличить "соразмерно фактическим затратам федерального бюджета" на их оформление. Речь идет о новом поколении документов с электронным носителем информации.
Законопроект предлагает поднять размер госпошлины за оформление загранпаспорта с 3,5 до 5 тысяч рублей для взрослого и с 1,5 до 2,5 тысяч рублей для ребенка до 14 лет. Регистрация транспорта и соответствующее пластиковое свидетельство нового поколения — 1,5 тысячи рублей. Оформление водительских прав обойдется в 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей, которые просят сейчас.
Если документ одобрят, он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, как сообщается, были разработаны МВД России и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности еще летом 2017 года.
Комментарии
Слава великому Пу за наше хр....ое детство.
Стабильность!!! или со дна постучали?
Кстати о справках
Правительство РФ намерено увеличить пошлины за оформление документов
семья из трех человек на заграники потратит 15 тысяч????????????? нууууу, тогда поехать отдыхать они смогут только на следующий год
И это при том что они заявляют инфляцию равной 4%? Пусть тогда объяснят чем обусловлен такой рост.
Кто проголосовал, получите.