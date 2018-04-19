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Правительство РФ намерено увеличить пошлины за оформление документов

, ИА "Амител"
Если документ одобрят, он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу

Фото: pilotov.net

Правительство РФ в четверг, 19 апреля, обсудит на очередном заседании законопроект об увеличении госпошлин за выдачу водительских удостоверений, регистрацию транспортных средств и оформление загранпаспортов, передает ТАСС.

Как поясняется, пошлины за выдачу документов планируется увеличить "соразмерно фактическим затратам федерального бюджета" на их оформление. Речь идет о новом поколении документов с электронным носителем информации.

Законопроект предлагает поднять размер госпошлины за оформление загранпаспорта с 3,5 до 5 тысяч рублей для взрослого и с 1,5 до 2,5 тысяч рублей для ребенка до 14 лет. Регистрация транспорта и соответствующее пластиковое свидетельство нового поколения — 1,5 тысячи рублей. Оформление водительских прав обойдется в 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей, которые просят сейчас.

Если документ одобрят, он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, как сообщается, были разработаны МВД России и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности еще летом 2017 года.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.04.2018 12:08
гость

Слава великому Пу за наше хр....ое детство.

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19.04.2018 12:15
Блонди

Стабильность!!! или со дна постучали?

0  0
19.04.2018 12:16
- гость -

Кстати о справках
Правительство РФ намерено увеличить пошлины за оформление документов

0  0
19.04.2018 12:19
гость

семья из трех человек на заграники потратит 15 тысяч????????????? нууууу, тогда поехать отдыхать они смогут только на следующий год

0  0
19.04.2018 12:22
- гость -

И это при том что они заявляют инфляцию равной 4%? Пусть тогда объяснят чем обусловлен такой рост.

0  0
19.04.2018 12:35
- гость -

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