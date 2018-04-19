Фото: vk.com/barneos22
Подробности ночного ДТП с двумя погибшими на улице Трактовой в Барнауле сообщили порталу Amic.ru в ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, опрокидывание автомобиля Lexus LS 430 произошло 19 апреля в 03:30 в районе здания №33 по улице Трактовой. Согласно предварительным данным, водитель, личность которого пока не установлена, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
В итоге произошло опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля скончались от полученных травм до приезда медиков.
По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Комментарии
Лексус наверно хорошо разгоняется
забыли пристегнуться?
09:42, разумеется!
Непристёгнутые были, факт. Лексус - не Ларгус.
"водитель, личность которого пока не установлена" и даже документов с собой не было?,
На этом участке очень опасный и резкий поворот дороги идет, и если ты едешь со стороны Павловского тракте, то как раз с горки спускаешься(с моста) и в этот поворот очень сложно на скорости вписаться.А если учитывать, что водитель мог быть не местным и при условии темного времени суток, мы получили то что получили...Ни ЗНАКОВ , ни ОГРАЖДЕНИЙ предупреждающих нет на этом участке дороги. Царство небесное погибшим людям...
знаки тебе? в городе 60 км разрешенная скорость. а если полетел- ну твой выбор.....
19.04.2018 09:53
- гость -
Разумный водитель, тем более, если не местный, гнать не будет в темное время суток на дороге, которая плохо просматривается.
Естественный отбор это хорошо. Сами разогнались, сами выпилились. Большая удача, что никого другого с собой не "зацепили". Шанс для других теперь на освободившемся месте накопить на лексус.
"Лексус" на тот свет не возьмешь, поэтому помогайте бедным и пенсионерам. Посетите любую сельскую школу и помогите им деньгами, например, на ремонт крыши или спортзала.... и так далее.
Берегите себя!
Да я про знаки не о скоростном режиме!А о том, что резкий поворот, должен бытьоснащен знаком поворота и как минимум светоотражающим ограждением на повороте, тут ничего это нет!В ночное время суток очень сложно с ориентироваться, что поворот!
282 лошадок. задний привод, разгон до 100 за 6 сек - такие машины как правило берет молодеж погонять + ночью заморозки были, летняя резина задубела и возможно подмерзшая лужица попалась на дороге....ремни не пристегнули...... безрассудство водителя и эгоизм по отношению к своим родным очевидны...
На этом участке очень опасный и резкий поворот дороги идет, и если ты едешь со стороны Павловского тракте, то как раз с горки спускаешься(с моста) и в этот поворот очень сложно на скорости вписаться
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а на горке (какой является мост) вообще лучше не разгоняться, т.к. не видно, что там впереди, может быть машина едет
19.04.2018 10:40
- гость -
Никто про знаки скорости не говорит. Речь о выборе скоростного режима, исходя из имеющихся условий. Если водитель знает эту дорогу, этот поворот, то какого черта он так гонит. Если водитель не знает эту дорогу, то неужели он настолько глуп, если считает, что все дороги у нас прямые, все повороты хоть крутые, хоть нет обозначаются, что мимо не проедешь. А с учетом того, что нередко бывают ДТП, когда водители, игнорируя обозначение поворота, не вписываются в него, попутно разнося вдрызг эти знаки, то причина не в том, что и где установлено или нет, а в том, что в голове водителя.