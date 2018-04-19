Начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов рассказал, что причина неожиданного снижения индекса промпроизводства в регионе (со 102,2% до 99,6%) заключается в том, что многие традиционные отрасли практически исчерпали свой потенциал для роста.
"Долгое время наша промышленность развивалась высокими опережающими темпами. Относительно 2007 года индекс промышленного производства достиг 133,9%. Анализ текущей загрузки наших крупных предприятий показывает исчерпание возможностей дальнейшего роста в традиционных отраслях. К примеру, "Кучуксульфат" в прошедшем году установил исторический рекорд выпуска продукции, месячные объемы производства "Алтайвагонзавода" также близки к максимальным значениям, генерирующие предприятия энергетики второй год подряд бьют рекорды выработки электрической энергии.
Поэтому задача поиска новых источников роста становится для нас наиболее актуальной. Здесь видится два выхода. Первый заключается в разработке и реализации крупных совместных проектов в рамках развития кластерных подходов. Второй путь – содействие развитию небольших, на данный момент, компактных инновационных производств, сумевших занять свою нишу на рынке", — сообщил г-н Локтюшов.
Отметим, что в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов индекс промышленного производства в регионе планируется на уровне 102%.
Комментарии
Промышленность? Не, не знаем... Откуда ей взяться?
Куда ей рости, одни торгаши вокруг. Все по закрывали, а то что осталось, еле шевелится.
Такая продукция и даром не кому не нужна, все равно в Китае дешевле производить.
И все это знают, и продолжают все свое х.р.ть.
Какие то общие фразы "Инновационные производства" букв много но ни какой конкретики. Что это за притворства?, что будут выпускать?
"Владимир Локтюшов рассказал, что причина неожиданного снижения индекса промпроизводства в регионе (со 102,2% до 99,6%) заключается в том, что многие традиционные отрасли практически исчерпали свой потенциал для роста."
Даже комментировать нечего!
Даже фото выше из СССР! Какое производство. ВЫ ЕГО ПРО-РАЛИ!!! господа локтюшовы.
Промышленность?
Прямо как про зиму "неожиданно началась зима..." и тут .."неожиданного снижения индекса промпроизводства ..."
Ф месяц назад была противоположная инфа????