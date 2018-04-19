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Первая волна паводка, связанная с таянием снега, не нарушила электроснабжение жителей Барнаула, сообщили в пресс-службе Барнаульской сетевой компании.
Специалисты БСК предприняли профилактические меры еще в феврале текущего года и защитили жителей краевой столицы от незапланированного отключения света в домах.
Всего на особом контроле у энергетиков находились 62 городские подстанции. Все они расположены в зоне углублений и по этой причине наиболее подвержены затоплению. Энергетики заблаговременно защитили энергооборудование водоотводами и регулярно очищали подстанции от снега и льда. В результате откачка воды потребовалась лишь на 20 объектах, 10 из которых находятся в Ленинском районе Барнаула на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова.
"Уже сегодня можно с уверенностью сказать – ни одного отключения электричества, ни одного перевода потребителей на резервные источники питания не потребовалось. Мы их не допустили. Первая волна паводка пройдена успешно. Ожидаем вторую волну. Поспешу успокоить барнаульцев — все энергооборудование БСК надежно защищено и риски возникновения ЧС практически сведены к нулю", — подчеркнул главный инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.
Пик подъема воды в реке Обь ожидается уже в середине мая. Это и есть вторая волна паводка. Стоит отметить, что все энергооборудование в потенциально опасных для подтопления территориях города, среди которых районы Затона и Кожзавода, поднято на высоту и рассчитано на подъем воды до уровня 7,5 метров. Ежедневно паводковую ситуацию контролируют восемь ремонтно-восстановительных бригад Барнаульской сетевой компании. Все они для быстрого реагирования рассредоточены в разных районах города и оснащены всем необходимым оборудованием и техникой.
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