Фото: staslandia.ru
Асфальт на площади Сахарова в Барнауле полностью поменяют летом 2018 года в рамках реализации программы "Безопасные и качественные дороги". Как рассказал Amic.ru председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, этим летом будет полностью заменен асфальт на проспекте Социалистическом от улицы Молодежной до Мало-Тобольской.
На площади Сахарова также поменяют асфальт. Дорожные работы никак не отразятся на пропускной способности важного транспортного участка, поскольку асфальт будут укладывать полосами. Подрядчиком на объекте выступило "Барнаульское ДСУ №4".
Отметим, что, согласно проектно-сметной документации, ремонт на проспекте Социалистическом входит в пятерку самых дорогих в 2018 году. Длина участка составляет 3,658 километра, а стоимость работ – 51,2 миллиона рублей. В рамках проекта "БКД" самой дорогой в плане ремонта улицей станет Антона Петрова от улицы Малахова до Матросова. Общая протяженность участка – 4,6 километра, на него потратят чуть более 73 миллионов. Большая часть этих средств уйдет на замену асфальта на малаховском кольце рядом с ТРЦ "Огни".
Всего по программе "БКД" в столице Алтайского края отремонтируют 44 улицы на общую сумму 911 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены, согласно контрактам, до конца сентября.
Комментарии
На.Фи.Га.? Там все нормально с покрытием! Прокуратуры на вас нет!
11:05) На Соце нормально с покрытием???? Съезди и посмотри!!!!!
На.Фи.Га.? Там все нормально с покрытием! Прокуратуры на вас нет!
На Малаховском кольце переезды превратились в полосу препятствий.
Гость 11-05 в другом городе живет. На Соце яма на канаве.
Малаховское кольцо-ваще жесть((((( буду стараться объезжать его стороной, вчера ехала там, как то ваще не понравилось((((
Когда сделают тротуары на Челюскинцев, Мамонтова, Ляпидевского? Когда в Центральном и железнодорожном районе - центр города отгрейдируют и засыпят улицы? В деревнях во многих грязи, ям меньше. Это же центр города, на улице 21 век. Позорище, ведь копеечное дело, а люди платят налоги как все. Депутаты, что выборы кончились? Совесть поимейте.