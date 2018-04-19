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Автомобиль Hyundai совершил наезд на юного велосипедиста в селе Безрукавка Рубцовского района, сообщили 19 апреля в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария произошла накануне на улице Ленина. По данным полиции, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, допустил наезд на велосипедиста 2007 года рождения, двигавшегося в попутном направлении.
"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний велосипедист госпитализирован в городскую больницу № 1", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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