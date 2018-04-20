Музей занимательных наук "Как-так?" приглашает детей и взрослых на удивительные научные шоу, которые пройдут здесь в ближайшие выходные дни и майские праздники.
В воскресенье, 22 апреля, в 16 часов состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука". Интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Это и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, и полимерами. Никогда еще школьная наука не была такой интересной!
В воскресенье, 29 апреля, в 17 часов в музее пройдет шоу сумасшедшего профессора Николя "Супер-лаборатория". Можно ли рисовать при помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке бумаги? Как бусы по инерции будут самостоятельно выскакивать из банки? Как же можно сделать из соски шарик и можно ли загипнотизировать весь школьный класс целиком? Ответы на эти и многие другие вопросы в шоу "Супер-лаборатория".
Во вторник, 1 мая, в 16 часов состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". В этой программе собрано 15 популярных и знаменитых фокусов и раскрыты их секреты! Программа подойдет для любой аудитории. И вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, дети принимают участие! Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения.
В среду, 2 мая, посетителей ждет акция "Вход в музей за 100 рублей". С 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей. Дети и взрослые смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный — все экспонаты можно приводить в действие самостоятельно. Остаться равнодушным сложно, яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.
В воскресенье, 6 мая, в 15 часов состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "4 стихии". Огонь, вода, земля, воздух — сколько же всего интересного вокруг нас! В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Так, ребята увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, проспект Ленина, 147в
тел.: 8 (3852) 571-132
https://vk.com/kaktak22
http://kaktak22.ru/
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