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Очередной факт сбыта поддельной купюры номиналом 5000 рублей выявлен в Барнауле — фальшивкой неизвестные рассчитались в одной из торговых сетей города.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, подделку обнаружили только после передачи ее в банк. Речь идет о фальшивом денежном билете номиналом 5000 рублей серии АА 7374351.
Отметим, что в апреле в Барнауле уже был зафиксирован факт сбыта поддельной пятитысячной купюры.
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Полиция призывает жителей и гостей краевой столицы обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.
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