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Весь документооборот в сфере здравоохранения Алтайского края к концу 2018 года планируется перевести на электронную систему. Данную тему в среду, 18 апреля, обсуждали на заседании правительства региона. По словам директора управляющей компании медицинского кластера Алтайского края Елены Вайгель, учреждения здравоохранения используют систему электронного документооборота не только для создания карт пациентов, но и для формирования отчетов, реестров на оплату услуг обязательного медицинского страхования.
Такой сервис больше востребован в городской местности. В сельской работники здравоохранения недостаточно владеют компьютерной техникой, и поэтому сфера отстает. При этом до конца года весь документооборот будет переведен в цифру.
"В настоящее время сфера здравоохранения в регионе на 50% переведена на электронный документооборот. Я думаю, к концу 2018 года достижение 100-процентного показателя в этом отношении возможно. Порядка 20% от всех пациентов медицинских учреждений региона записываются на прием к врачу с помощью сервисов электронной регистратуры", — сказала Елена Вайгель.
Также, как было отмечено на совещании, в 2017 году 18,4% граждан от общего числа обратившихся за медицинской помощью воспользовались услугой записи к врачу в электронном виде. Из них более 60% использовали региональный портал самозаписи с возможностью авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации, 24,4% — мобильное приложение, 14,4 % — информационные киоски, 1,1% воспользовались услугой на ЕПГУ.
Губернатор Александр Карлин сообщил о необходимости увеличения доли населения, пользующегося электронными сервисами в сфере здравоохранения. Он предложил включать в школьные программы обучение молодежи навыкам получения государственных услуг в электронной форме.
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