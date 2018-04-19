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Реальные располагаемые доходы россиян в марте текущего года выросли к аналогичному периоду годичной давности на 4,1%, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
При этом по отношению к февралю 2018 года показатель снизился на 0,5%. В целом же за первый квартал уровень доходов населения увеличился на 3% в сравнении с первым кварталом 2017 года.
Что касается размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в марте, то он составил 41 650 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 9%.
Комментарии
Хватит врать!
Что касается размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в марте, то он составил 41 650 рублей
В какой же ж... алтайский край(
Что касается размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в марте, то он составил 41 650 рублей
никак собрались пересчитывать кадастровые стоимости земли и недвижимости ...
лжецы
Мы еще зарплату за март не получали. А эти уже статистику сочинили.
Прошли выборы, голоса получены. Два месяца заваливали всех бюджетников по стране. Статистика показала плюс. Дальше начинается обычная жизнь, только с новыми ценами, налогами и сборами.