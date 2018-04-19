Мир Дикого Запада: выиграй билет на закрытый показ сериала

А мы сегодня завершаем розыгрыш билетов на закрытый показ популярного телевизионного сериала "Мир Дикого Запада", который пройдет в Барнауле в понедельник, 23 апреля, в 19-00 в кинотеатре "Киномир" в ТРЦ GALAXY - "Киномир-Галактика".
У читателей Amic.ru есть последняя возможность выиграть билет и первыми узнать сюжет этой страшно популярной картины.
Победители вчерашнего розыгрыша уже определены и оповещены.
В материалах новостной ленты Amic.ru было зашифровано название серии ленты — "Контрапассо". Однако последняя буква по неизвестной причине почему-то "потеряла" свою окраску. Мы приносим извинения читателям. И обещаем, что сегодня будем вдвойне внимательны.
18 апреля буквы были спрятаны в следующих новостях:
К Переобуваемся по погоде: когда стоит поменять зимние шины на летние
О Дело главы алтайского Росприроднадзора продолжает "гулять" по судам
Н 38-летний мужчина пропал без вести в Барнауле
Т — Стоит ли покупать саженцы малины и крыжовника с распустившимися почками
Р — Война за территорию: стая ворон напала на сову в центре Барнаула
А — Новосибирские ученые разработали сверхпрочные шурупы для позвоночника
П — Найдена пропавшая в Барнауле пенсионерка
А — Посетителю алкогольного магазина в Барнауле откусили ухо
С - Дезинфекция домов после паводка начинается в Алтайском крае
С — Орнитолог рассказал о том, как сова оказалась в центре Барнаула
Итак, сегодня мы зашифровываем новое знаковое слово из этого сериала. Ваша задача — найти новости, в которых есть выделенная красным цветом буква, и собрать из получившихся букв слово.
И да, помните: кроме отгаданного слова надо указать и новости (или ссылки на них), где были спрятаны буквы. В ином случае ваши письма не будут принимать участие в розыгрыше.
Варианты присылайте на почту konkurs@amitel.ru с указанием номера телефона, по которому можно с вами связаться.
Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.
Как уже сообщало ИА "Амител" , барнаульцам возможность в числе первых увидеть старт второго сезона на большом экране подарят телеком-оператор "Дом.ru" и онлайн-сервис Amediateka.
Для зрителей готовят развлекательную программу и креативную фотосессию. Состоится и розыгрыш подарков. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам, количество мест ограничено.
Справка: "Мир Дикого Запада" — один из флагманских проектов канала HBO, которому прочат статус новой "Игры престолов". Главные роли в сериале исполняют звезда "Настоящей крови" Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт из "Голодных игр", а также Эд Харрис и Тэнди Ньютон.
Кроме того, билеты на показ можно выиграть в онлайн-викторине, которая пройдет в группе "Дом.ru" в соцсети "ВКонтакте" или в дополнительных розыгрышах партнеров мероприятия: на радиостанции DFM Барнаул 102.4 FM.
Стать участником розыгрыша "Дом.ru" может любой пользователь, а подписчики сервиса Amediateka в сети оператора смогут получить специальные места. Итоги будут подводиться ежедневно до 20 апреля.
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