Деликатная проблема, о которой неловко говорить даже врачу. Но и вести нормальную жизнь, при этом уверенно себя чувствовать и вовсе невозможно. Простым языком — о недержании мочи, или, говоря медицинским языком, об инконтиненции.
Стрессовое недержание возникает только при повышении внутрибрюшного давления. Его может вызвать поднятие тяжестей, занятия спортом, половой акт. Оно возможно даже при чихании, кашле, быстрой ходьбе или смехе.
Одна из самых распространенных причин появления данных жалоб - тяжелые травматичные роды, нарушающие тазовое дно и связочный аппарат малого таза. Это вызывает до 80% случаев инконтиненции. Впоследствии с наступлением менопаузы состояние усугубляется эстрогенодефицитом, и количество теряемой мочи увеличивается.
Также недержание мочи может вызвать:
- избыточный вес;
- гинекологические операции;
- гормональные изменения в связи с климаксом;
- особенности женской анатомии.
Как лечат недержание
Лечение недержания можно начинать только после точного установления его причин. Императивное или ургентное недержание мочи лечат только консервативно.
Средняя и тяжелая степень у женщин лечится оперативно. При наличии несостоятельности тазового дна и опущения стенок влагалища проводятся пластические операции. В Барнауле ее проводят специалисты железнодорожной больницы.
Операция укрепляет тазовое дно и ликвидирует недержание мочи. При отсутствии опущения стенок влагалища и наличии недержания мочи проводится слинговая пластика — IVT. Суть в том, что под среднюю треть уретры накладывается синтетическая петля, которая удерживает мочу в мочевом пузыре в моменты повышения внутрибрюшного давления.
Операция проводится под спинальной или внутривенной анестезией, и длится она всего 30-40 минут. Уже на следующие сутки пациентка активна и держит мочу.
Важно, что операция малотравматична и показывает низкое число рецидивов с течением времени, даже через 10-15 лет.
Обратиться за помощью к врачам больницы могут не только работники Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Медицинские услуги и высокотехнологичная помощь оказывается всем жителям Барнаула и Алтайского края. Прием ведет врач-уролог, доктор медицинских наук Раздорская Мирослава Витальевна.
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 20. Телефон отделения: 201-260, единая диспетчерская служба: 380-000.
Сайт: www.zhd-barnaul.ru
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