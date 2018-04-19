Российские ученые приступили к разработке сверхточного устройства для диагностики состояния здоровья во время групповых занятий спортом, сообщает RT.
Партнерами проекта выступили Федерация спортивной борьбы, Федерация кудо России, Федерация кекусинкай России.
Основная цель разработки — снизить опасные перегрузки во время тренировок. В качестве примера приводятся занятия физкультурой в школе, где все дети получают одинаковую нагрузку без учета индивидуальных особенностей организма.
Отмечается, что уже создан прототип устройства. Оно оснащено датчиками, которые анализируют физическое состояние человека, опираясь на показания о проводимости кожи, частоте сердечного ритма и дыхания.
"Оно в онлайн-режиме предупреждает педагога, если здоровью кого-то из участников грозит опасность или, наоборот, нагрузка недостаточная", — рассказал председатель правления РАСНО Сергей Шестаков.
Он отметил, что родители ребенка могут получить информацию о состоянии ребенка во время занятий спортом, если установят на своем гаджете специальное приложение. Устройство можно закрепить вокруг тела или на запястье.
Помимо прочего, устройство, анализируя физиологические показатели человека, предлагает варианты по повышению эффективности тренировок.
Комментарии
Бредятина какая то)))-устройство предлагает варианты повышения эффективности......
Китайцы его уже давно массово выпускают, фитнесс-браслет называется)))
Никакой бредятины, все на показаниях частоты пульса, если он в норме - тренировки не эффективны, нужно повысить их интенсивность.