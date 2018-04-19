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Губернатор Александр Карлин внёс поправки в бюджет Алтайского края на 2018 год. Более 3,5 миллиардов рублей направят на повышение МРОТ и ремонт дорог по программе "Безопасные и качественные дороги". Проект поправок в закон о бюджете края опубликован на сайте минфина Алтайского края. Деньги получены из федерального центра.
Как ранее отмечалось, МРОТ в Алтайском крае будет увеличен с 1 мая 2018 года во исполнение поручения президента. Минимальный размер оплаты труда в России повысится до 11 163 рублей.
Из законопроекта следует, что доходы краевого бюджета повысятся на 3 млрд 544 млн рублей и составят теперь 94,3 млрд рублей. Большая часть прибавки доходов — это транш из федерального бюджета, он составил 3,363 млрд рублей. Таким образом, 181 млн рублей Алтайскому краю удалось заработать дополнительно самому. Ещё 181 млн добавила госкорпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ.
907 миллионов рублей из этой общей суммы уйдут на дотации на увеличение МРОТ. Еще 772 миллиона – компенсация расходов на повышение оплаты труда бюджетников. 765 миллионов пойдут в бюджет на реализацию федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", 676 миллионов – на создание дополнительных мест в детсадах для детей от 2 месяцев до 3 лет. Из более мелких расходов — 243 миллиона на развитие детских поликлиник и 181 миллион – на обновление систем ЖКХ.
Как говорится на сайте регионального правительства, 2 миллиарда рублей будет направлено на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. В том числе 855 миллионов рублей будет предоставлено муниципальным образованиям края на исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы работникам муниципальных организаций и учреждений. 623 миллиона рублей поступят в учреждения общего и дошкольного образования. Средства также будут направлены на повышение оплаты труда работников краевых учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты.
Поправки в бюджет будут принимать на ближайшей сессии АКЗС 27 апреля.
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