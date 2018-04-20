В торгово-развлекательном центре "Пионер" каждые выходные проходят увлекательно и интересно. Люди приходят семьями — для каждого здесь находится подходящее занятие, и впоследствии остаются приятные впечатления.
Не обходится и без приятных сюрпризов. Каждую субботу и воскресенье с 14 до 17 часов на фуд-корте, расположенном на четвертом этаже торгово-развлекательного центра, каждый может получить в подарок сладкую вату!
А в воскресенье, 22 апреля, в 16 часов на фуд-корте (4-й этаж) состоится творческий детский мастер-класс. Всех желающих организаторы приглашают провести время интересно и с пользой.
Напомним, что на прошлых выходных состоялся мастер-класс, посвященный Дню космонавтики. Под чутким руководством иллюстратора детских книг Анны Куликовой дети рисовали Кота-космонавта. К юным художникам с удовольствием присоединились даже взрослые — получилось очень здорово! Фотоотчет можно посмотреть здесь.
Также ТРЦ "Пионер" приглашает посетить выставку "Живопись" талантливого алтайского художника Валерия Октября. Галерея расположена на третьем этаже. Посетители могут насладиться красивыми работами ежедневно с 10 утра до 9 часов вечера, выставка продлится до 6 мая.
Хештег выставки #ЯОктябрьПионер
Проведем семейные выходные вместе!
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр. Ленина, 102в
тел.: 8 (3852) 29-04-15
pioneermall.ru
www.instagram.com/pioneermall/
vk.com/pioneer_mall
Комментарии
А Вы задумывались, сколько выходов в ТЦ Пионэр?
А пионер все нарушения устранил?! И зеркальный лабиринт?!!