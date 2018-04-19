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Жизни трех человек унесла дорожная авария, произошедшая в Юргинском районе Кемеровской области вечером 18 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.
Столкновение автомобилей Toyota Camry и "Газель" произошло на 83-м километре автодороги "подъезд к Томску". Согласно предварительным данным, водитель Toyota, следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком.
"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли – мужчина и две женщины, пассажиры Toyota. Кроме того, в больницу доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе четырехлетний ребенок. Также в медучреждение госпитализирован водитель "Газели". В общей сложности в автоаварии три человека погибли, пятеро травмированы", — уточняют в полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Семь человек в легковом авто- это явно перебор.,....
да, перебор! на месте этого водителя нужно было ехать крайне осторожно! он изначально нарушал ПДД, взяв столько людей. И ехать не спеша
Водитель легкового автомобиля был пьян+к этому никогда не имел водительского удостоверения. Он жив. В легковом автомобиле на момент аварии находилось 7! человек,трое из них погибли и ребёнок 4 лет находится в реанимации. Авария произошла по вине водителя легкового автомобиля,он искал музыкальный диск и выехал на полосу встречного движения.