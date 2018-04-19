"Единая Россия" приступила к формированию идеологии технологического прорыва страны на ближайшие годы. Об этом на встрече с журналистами в среду, 18 апреля, рассказал секретарь регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Романенко.
Именно такую задачу поставил президент в ежегодном послании Федеральному собранию.
"Красной чертой послания стал рост экономической мощи России. Задача поставлена совершенно конкретная – в ближайшие годы страна должна совершить технологический рывок в развитии по всем направлениям. И партия "Единая Россия", как ведущая политическая сила страны, которая была и остается партией президентского большинства во власти, приступила к формированию стратегического плана участия в реализации послания", – отметил Романенко.
По его словам, партии предстоит выработать наиболее эффективные инструменты, начиная от реализации партийных проектов и заканчивая законотворческой деятельностью.
Горизонт стратегического планирования – 2026 год. Именно в этом году "Единая Россия" отметит 25-летие со дня основания. "Направление – 2026" – так называется общепартийная дискуссия по обсуждению стратегии "перезагрузки". По словам Александра Романенко, задача партии – перейти к этому времени от роли "точки сборки" страны к роли "партии прорыва".
"Мы берем на себя ответственность по созданию всех необходимых условий для важного рывка в образовании, науке, здравоохранении, промышленности, бизнесе, социальной сфере. Но у каждого региона есть еще и своя специфика. Во всех субъектах Федерации пройдут межмуниципальные, а затем региональные дискуссии. На решение предстоящих задач мы посмотрим через призму уже имеющихся инструментов – партийных проектов", – рассказал Александр Романенко.
В Алтайском крае дискуссии пройдут на площадках четырех крупных городов: Бийска, Рубцовска, Заринска и Барнаула. Представители местных и первичных отделений партии, органы власти, эксперты обсудят первоочередные шаги реализации послания президента в регионе и перспективы проектной работы, уточнил глава алтайских единороссов.
В Бийске уже на этой неделе обсудят проблемы и перспективы формирования современной и комфортной городской среды и развитие сферы образования. В Рубцовске 23 апреля пройдет партийная дискуссия на тему "Социальная сфера". 25 апреля в Заринске пройдет обсуждение на площадке "Здравоохранение и экология" и "Достойная жизнь". Барнаул станет площадкой подведения итогов обсуждения.
"Все самые перспективные предложения, которые возникнут в ходе обсуждений, будут направлены в Москву", – резюмировал Романенко.
Комментарии
"Направление – 2026"
перейти к этому времени от роли "точки сборки" страны к роли "партии прорыва"
------------------------
Им самим то не смешно?
Как раз они то смеются- над нами))))))