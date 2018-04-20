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Биоэнергетика: "Алтайлес" выпускает топливные древесные брикеты

, ИА "Амител"
Такой вид топлива отличается экологичностью, удобством использования и большей теплоотдачей в сравнении с углем и дровами

В рамках развития биоэнергетики в Алтайском крае компания "Алтайлес" запустила второй цех по производству топливных древесных брикетов на базе ООО "Содружество".

Для изготовления экологичного топлива применяется сырье из древесных опилок. Брикеты производятся путем сжатия под высоким давлением (не менее 1000 кг/см2) древесной пыли и опилок с выделением температуры от силы трения. За счет данного воздействия в древесине происходит выделение лигнина, который является естественным связующим веществом для формирования брикета. Поэтому древесные брикеты можно назвать экологичным материалом, который не будет при горении выделять вредных или токсичных веществ.

"Для производства был закуплен гидравлический брикетировочный пресс BP500A производства UAB "UMP TECHNIKA", Литва, который, при своих компактных габаритах 2х2х1,9 м, имеет достаточно высокую производительность – 450 кг/ч, то есть за смену возможно производить до 5 тонн топливных брикетов", — рассказали в компании "Алтайлес".

Преимуществом данного пресса является то, что управлять процессом изготовления может один оператор. Это значительно уменьшает себестоимость, а, соответственно, и конечную цену готовой продукции для потребителя.

Получаемые брикеты в форме кирпича имеют размеры 150х60х100 мм, каждый массой 835 г, упаковываются в прозрачные полиэтиленовые пакеты по 12 штук. Вес одной упаковки – 10 кг.

Стоит напомнить, главными плюсами топливных брикетов являются экологичность, длительность горения, теплоотдача, отсутствие грязи и пыли в процессе использования, отсутствие шлака, а получаемая после сгорания зола – это, к примеру, прекрасное удобрение для огорода. Эти преимущества позволяют широко применять такие биобрикеты для всех видов топок и котлов, в каминах и печках.

На данный момент топливные древесные брикеты являются достойной и современной альтернативой классическим видам топлива.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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