В Министерстве здравоохранения РФ предложили ввести акцизы на напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров, сообщает RT.
Данная инициатива содержится в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.
В Минздраве озаботились тем, что сахар способствует набору лишнего веса.
Ранее сообщалось о смертельной опасности газированных напитков, регулярное употребление которых грозит диабетом, повышенным давлением и инсультом.
Ученые выяснили, что в банке газировки объемом 0,33 литра содержится примерно 39 граммов сахара, что на 14 граммов больше дневной нормы.
Согласно исследованиям специалистов из Стелленбосского университета в ЮАР, люди, употреблявшие газировку на протяжении 10 недель, демонстрировали снижение восприятия инсулина на 17% и чаще жаловались на различные сердечно-сосудистые заболевания.
Комментарии
Очень правильный подход. А ещё нужен налог на жирное, жареное, солёное т.д.
воздух! Воздух забыли!!!
а на солнушко?
14:21, правильно, в воздухе пыли и вредных загрязнений полно. Он вызывает болезни лёгких.
14:24, и солнушко тоже вредно, оно вызывает рак кожи.
выборы прошли, обещания забыты, можно начинать обдирать по полной
надо же как-то спасать санкционных олигархов
тоже вредно, оно вызывает рак кожи.
Уже не знают, как и за что с людей деньги содрать! Газировку пьют дети, а не задумались чиновники, что они детей обижают? Да где им зажравшимся рожам задумываться, им задницу верховному лизать надо!
Лучше газировку пить, чем российскую молочку. Проживешь дольше...
Посмотришь на чиновников и подумаешь, сколько же раз ронял их аист пока нес?
ВЫ РЕАЛЬНО СЧИТАЕТЕ ЧТО ИХ АИСТ НОСИЛ?
кажется их черти подбрасывают