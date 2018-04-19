Зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько заявил о намерении законодательно определить, где и в каких случаях можно устанавливать дорожные комплексы контроля скорости движения, пишет "Парламентская газета".
По состоянию на 1 января 2018 года на дорогах страны установлено около 16 тысяч специальных средств видеозаписи, работающих, как правило, в автоматическом режиме. В 2017 году за нарушения ПДД было выписано 108,7 миллиона постановлений, из которых 83,2 миллиона — исключительно по материалам с камер.
Бидонько отметил, что к расстановке фиксирующей аппаратуры есть немало нареканий со стороны автовладельцев, а нарушителей меньше не становится: "Около 80% штрафов за нарушения правил дорожного движения оформляется по материалам камер видеофиксации. При этом количество зафиксированных автоматикой правонарушений с каждым годом только растет".
"Получается, что, даже оплачивая большое количество штрафов, россияне продолжают ездить с нарушениями", — приходит к выводу парламентарий.
По словам депутата, количество записывающей аппаратуры сейчас никак не регулируется. Исключение составляет лишь установка видеокамер на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах, которые пересекают автомобильные дороги. В результате на отдельных участках дорог может быть установлено по нескольку устройств, фиксирующих скоростной режим.
Автовладелец может быть оштрафован за одно и то же нарушение несколько раз.
Кроме того, согласно требованиям ПДД, водители должны быть проинформированы о применении средств фото- или видеофиксации на тех или иных участках дорог. Но в жизни, как подчеркнул депутат, это происходит не всегда. Причина в том, что данное положение носит рекомендательный характер.
Бидонько заявил, что требования по расстановке камер должны быть прописаны законодательно: "Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы".
Рабочая группа при думском Комитете по транспорту и строительству должна будет решить, как устранить многочисленные нарекания экспертов и автовладельцев к системе автоматической видеофиксации на дорогах.
Комментарии
павловск-ребриха, нафига поставили четыре чемодана и знак перед каждым 70 , дорога ровная, прямая, ни поворотов, ни второстепенок, вот нахрена 70-то, специально для камер?
Поставьте камеру на Павл.тракт-Советской армии....машины поварачивают не с того ряда ..становятся чуть ли не до трамвайных путей...
14:43, на павл.тр-фурмонова, еще хлеще, у меня прка рекорд, я видел 3 машины "самых умных", стоящих за стоп-линией. Нужна бальная система штрафов, накопил их за год - ходи пешком, а так это просто поборы для чиновников. Никакой безопасности они не повышают.