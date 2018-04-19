Фото: УМВД по Барнаулу
Полиция в Барнауле задержала горожанина, подозреваемого в кражах зеркал с автомобилей премиум-класса, сообщили в УМВД по краевой столице.
В ведомстве уточняют, что подозреваемый совершил порядка 20 краж. "В конце февраля — начале марта в отделы полиции краевой столицы стали поступать обращения от хозяев машин, которые, оставляя автомобили на ночь, утром обнаруживали пропажу зеркал заднего вида. Всего было зарегистрировано порядка 20 подобных фактов. Сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей", — констатируют правоохранители.
В итоге полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался ранее судимый 26-летний барнаулец. Он дал признательные показания.
По указанным фактам возбуждены уголовные дела.
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