Пистолет ТТ, из которого в 2017 году рядом с шоссе Ленточный бор была убита учитель английского языка Наталья Лапшина, оказался польского происхождения. При этом принадлежность оружия какому-либо конкретному лицу установить не удалось, рассказал на брифинге руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев, отвечая на вопрос корреспондента Amic.ru.
Пистолет был выпущен, как установило следствие, еще в 1953 году. Две обоймы, которые обвиняемый в совершении преступления Александр Никифоров сдал правоохранителям, также имеют неоднозначное происхождение. Так, одна из них была похищена из военной части, дислоцировавшейся в Чечне в 1990-е годы, судьба второй неизвестна. Напомним, сам стрелок из ТТ ранее утверждал, что нашел оружие вместе с обоймами за кафе "Ноев Ковчег", которое расположено близ шоссе Ленточный бор.
Также Евгений Долгалев добавил, что в отношении следователя по особо важным делам Максима Салоса, неверно квалифицировавшего преступление, проводится служебная проверка. "Да, он действительно ошибся, мы это признаем. Хотя изначально дело возбуждалось именно по ст. 105 УК РФ (убийство), и подозреваемый полгода провел в СИЗО. Но всесторонне не были исследованы доказательства, в частности, движение средств по кредитке погибшей, поэтому правильно установить мотив не удалось. Именно из-за этого следователь его переквалифицировал на ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — рассказал руководитель ведомства.
Стоит отметить, что Максим Салос ранее был награжден за раскрытие дела об убийстве сотрудников патрульно-постовой службы Александра Нефедкина и Виталия Домнина, которое произошло в декабре 2009 года в Барнауле. Милиционеров при исполнении обязанностей расстреляли из пистолета в подъезде жилого дома по улице Юрина. Именно Максим Салос тогда руководил следственно-оперативной группой. В итоге его поощрили медалью СКР "За отличие".
Комментарии
Зачем нужны такие следователи по вине которых виновные лица могут избежать наказания, а не виновные его получить? Есть ли право на такую ошибку? В добавок такие "ошибки" заставляют народ верить, что следственный комитет целиком и полностью погряз в коррупции. Лично я считаю, что если Максим Салос продолжит работать в СК, то это будет однозначно доказывать либо неквалифицированность работников СК, либо их коррумпированность.
Я не уловил суть ошибки, все таки правильно ст.105 или ст.109? И как движение средств по кредитке перевело статью из 105-ой в 109-ю?
Замазали хозяина ТТ)))
После Польши на ком был ТТ? Секретарь крайкома или генерал КГБ, МВД?
Эт как славно выкрутились - то - ничего установить не смогли . А хотели ?
Вот ведь - нашёл за кафе , видимо знал ГДЕ ИСКАТЬ , прошлым то паренька поинтересовались ? Или опять из вида упустили " случайно "
В очередной раз пытаются возложить вину на одного человека. А кто утвердил обвинительное заключение? А проверка в отношении следователя окончена? Проверкой установлены его вина, не законность принятого решения? Если да, все правильно фамилию в студию. Если нет, Амик не торопись оглашать, ибо могут быть негативные последствия для указываемых лиц. А если не все так просто? ПС к правоохранительным органам никакого отношения не имею, но алгоритм действия при направлении уголовного дела в суд мне знаком.
сам стрелок из ТТ ранее утверждал, что нашел оружие вместе с обоймами за кафе
Он там с 1953 года лежал? Дальнейшее то движение пистолета, после того, как он был выпущен в 1953 году, какое?