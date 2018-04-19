Светлана Ходченкова, Александр Устюгов и Константин Юшкевич покажут в Барнауле спектакль "История любви. Комедия ошибок". Показ пройдет в театре драмы 26 апреля.
По сюжету, она — художник по костюмам в оперном театре, а он — влюбленный программист, следующий за ней на гастролях и ожидающий за кулисами, пока она освободится. Недовольный складывающимися отношениями, он, вместо того чтобы обсудить проблемы, придумывает себе супругу. В ответ его вторая половина рассказывает про своего фиктивного жениха, что еще сильнее запутывает ситуацию.
"Французский драматург Жеральд Сиблейрас, известный своими сатирическими сюжетами, через остроумные диалоги раскручивает эту историю любви поколения тридцатилетних, которую в постановке литовца Дайнюса Казлаускаса отыгрывают Светлана Ходченкова, Константин Юшкевич и Александр Устюгов", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".
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