Группа "Выходной день" и молодежный ансамбль "Играй, Гармонь!" сняли клип на песню "Макарыч", посвященную уроженцу Алтайского края, известному актеру, режиссеру и писателю Василию Шукшину, пишет "Алтайская правда".
В видеоклипе показывают кадры с самим Василием Макаровичем. В записи принимал участие Виталий Гасаев — уроженец Барнаула, российский певец, участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта".
В тексте упоминаются и другие известные люди, родившиеся на Алтае — Михаил Евдокимов, Валерий Золотухин.
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