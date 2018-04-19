Фото: misanec.ru
Жительница Бийска, труженица тыла Ирина Григорьевна Резвых отметила вековой юбилей.
Как сообщили в пресс-аппарате регионального правительства, губернатор Александр Карлин направил ей поздравление.
"Вы выросли в многодетной семье и рано познали нелегкий крестьянский труд, ставший впоследствии основой Вашей жизни. В этот замечательный день искренне желаю здоровья, внимания и заботы родных и близких, бодрости духа и благополучия", — сказано в правительственной телеграмме.
Справка: Ирина Григорьевна Резвых родилась в селе Паутово Алтайского края в большой крестьянской семье. Всю свою трудовую деятельность посвятила работе в колхозе. Воспитала троих детей, в настоящее время живет с одной из дочерей.
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