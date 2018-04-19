Бывший главврач Алтайского онкодиспансера Александр Лазарев, а также депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус проходят свидетелями по уголовному делу в отношении ряда высокопоставленных сотрудников медучреждения. Пока в качестве подозреваемых фигурируют трое, включая заместителя главного врача по финансовым вопросам Ольгу Невара.
В конце 2017 года в учреждении была выявлена система получения вознаграждений от фирм-поставщиков расходных материалов, действовавшая, как полагает следствие, в течение нескольких лет. По одной из версий, деньги распределялись между заместителем главного врача по финансовым вопросам Ольгой Невара и двумя сотрудниками онкодиспансера, имеющими отношение к закупкам расходных материалов. Размер "отката" составлял в среднем 10% от стоимости контракта.
Также оперативники выяснили, что сотрудница диспансера несколько лет назад незаконно передала своей родственнице, индивидуальному предпринимателю, 5 млн рублей. В настоящее время предприниматель – депутат Барнаульской городской думы. Речь идет о Регине Муль и Кристине Юстус, приходящихся друг другу родными сестрами.
Напомним, 16 декабря сотрудники УЭБ и ПК ГУВД России по Алтайскому краю задержали заместителя главврача онкодиспансера Ольгу Невара за получение взятки в сумме 144,5 тысяч рублей. С апреля по декабрь 2017 года Невара получила различными частями от руководителя ряда коммерческих медорганизаций Елены Жирновой более 1 млн 600 тысяч рублей. В частности, в деле фигурируют ООО "АлтайМедМаркет", ООО "Алисс" и ООО "Виктория".
Против Невара возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ – "получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере", против Жирновой — по ч. 5 ст. 291 УК РФ — "дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере".
После всего произошедшего на сайте госзакупок был отменен ряд крупных аукционов, заказчиком по которым проходил онкодиспансер.
К слову, именно разгоревшийся скандал вокруг онкодиспансера, скорее всего, стоил места главврачу заведения Александру Лазареву. Его контракт действовал до 31 декабря 2017 года, но продлевать договор не стали. Официально — из-за достижения предельного возраста.
Комментарии
Свидетелем? То есть он видел как воровали, но ничего не делал?
как свидетель поэтому делу я готов показать...все!!!(с)
Ну прям святой...случайно все получилось, без его ведома.... СКАЗКИ! А протрясите сколько родни лазарева (близкой и не только) и на каких должностях работают в АКОД.
лазарев главный фигурант воровства в онкодиспансере. даже новый главный врач у него вкупе
свидетель. не позорьтесь, правоохренители
хитрая физиономия
Ещё лет 10 назад про него не говори "сколько веревке не вейся..."