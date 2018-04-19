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Автомобиль Toyota Corona перевернулся в селе Шебалино в Горном Алтае — по имеющимся данным, водитель машины был пьян.
Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла в районе дома № 67 по улице Советской. "34-летний местный житель, лишенный права управления транспортными средствами, с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Corona, допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства", — уточняют обстоятельства аварии в полиции.
Водитель машины с полученными травмами был доставлен в районную больницу. В отношении него возбуждено дело по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами".
Комментарии
Вторая радостная новость за сегодня.
для них это там норма!
Там ему и место