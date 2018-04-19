Две неразорвавшиеся в ходе удара США по Сирии крылатые ракеты, найденные местными военными, были отправлены самолетом в Россию, передает ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве.
"Две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера были переданы русским военным", — сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что, по его сведениям, 18 апреля ракеты были отправлены самолетом в Россию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об ударах по Сирии новыми "умными" ракетами. Удар был нанесен 14 апреля. По подсчетам Минобороны РФ, всего было выпущено 103 крылатые ракеты, сирийские ПВО сбили 71 из них.
Комментарии
Прикольно, их можно изучать
А может это сильно умные ракеты и они не взорвутся пока их не занесут в штаб министерства обороны РФ.
Ракеты оказались умнее американских военных... Прикольно!