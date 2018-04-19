Дело погибшего участкового в Новоалтайске еще не завершено – Следком

Уголовное дело новоалтайского участкового Сергея Данько, возбужденное осенью прошлого года, до сих пор расследуется. Проведено уже несколько видов экспертиз, включая баллистическую, однако разглашать их результаты раньше времени следствие не хотело бы. Об этом сообщил 19 апреля на брифинге руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев.
23-летний Сергей Данько пропал в сентябре 2017 года, когда ушел с работы. Его тело с огнестрельным ранением головы было найдено через два дня в лесополосе, рядом с садоводством "Трансмашевец-2". Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
При этом родители погибшего уверены, что это было убийство. Молодой участковый отработал в своей должности чуть более месяца после окончания вуза, к работе относился с большим энтузиазмом, планировал сделать карьеру в правоохранительных органах, его привлекала работа оперативника уголовного розыска. За период учебы в БЮИ МВД Сергей Данько заслужил значок отличника службы, был награжден грамотами за выполнение ответственных и важных заданий. Также родственники погибшего подчеркивали, что информация о якобы личных проблемах молодого парня является недостоверной.
Между тем проверку по факту смерти участкового уполномоченного полиции также инициировало руководство ГУ МВД по Алтайскому краю. На данный момент она окончена, но ее результаты не обнародованы ввиду того, что параллельно расследуется уголовное дело.
Евгений Долгалев выразил уверенность, что в ближайшие месяцы это дело будет завершено.
Комментарии
Евгений Долгалев выразил уверенность, что в ближайшие месяцы это дело будет завершено
Хорошая новость. Приятно за СК
Мальчишка еще совсем... Жить и жить...
19.04.2018 15:04
гость
Евгений Долгалев выразил уверенность, что в ближайшие месяцы это дело будет завершено
Хорошая новость. Приятно за СК
Что приятно то? Ага, сейчас СК расскажет тебе, что дело пока приостановят, а подзатихнет немного все и прекратят, хаааа экспертиза!!! я поржал.....Вообще смешно все, поиски черной кошки в темной комнате....Убили, кому то дорогу перешел, на колумбийский наркотрафик вышел...чушь, мало их стреляется что ли?...... его привлекала работа оперативника уголовного розыска..... Лепят что ни попадя, да в уголовном розыске некомплект бешеный..иди и работай....Причем все понимают, что это самоубийство, но СК будет упираться, искать виноватых, только из за того что пацан с неустойчивой психикой поперся служить в ОВД и взяв в руки оружие застрелился...клоуны.