Двое жителей города Бийска осуждены за ложное сообщение о минировании местного колледжа, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как отмечается, один из товарищей признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, а второго признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления.
"26 апреля 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и желая, чтобы его девушка смогла пораньше уйти с занятий, путем уговора склонил знакомого к заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве в "Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса", — говорится в сообщении ведомства.
В результате были задействованы значительные силы сотрудников спецслужб, а также были эвакуированы студенты и преподаватели колледжа.
Вину в совершенном преступлении осужденные признали в полном объеме.
Суд назначил каждому из виновных наказание в виде штрафа в размере 12 000 рублей.
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