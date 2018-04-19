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Навигация для маломерных судов на Телецком озере и реке Бии в Горном Алтае откроется с 25 мая, сообщают в пресс-службе регионального правительства.
На других водных объектах республики навигация стартует с 15 июня. Продлится она до 10 ноября.
"На Телецком озере до начала навигации и в штормоопасный период, с 15 сентября до 10 ноября, разрешается выход маломерных судов в плавание, в том числе при проведении спортивных и туристско-спортивных соревнований по водным видам спорта, только по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по РА", — подчеркивают региональные власти.
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