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Детский угол зрения: Родион Нестеренко о проблемах со зрением у детей

, ИА "Амител"
"Между гаджетом и телевизором выбирайте телевизор": Родион Нестеренко о профилактике офтальмологических заболеваний

Вопрос детского здоровья всегда заслуживает пристального внимания со стороны родителей и врачей. Особенно если это что-то, что невозможно оценить или диагностировать, не имея специальных навыков. Например, офтальмология.

Как распознать проблемы со зрением у ребенка в очень раннем возрасте, какая профилактика необходима и так ли вредны для глаз гаджеты? На вопросы отвечает детский врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза "Евростиль", член Российской Ассоциации офтальмологов-страбизмологов Нестеренко Родион Андреевич.

- Как часто нужно проверять зрение ребенку?

Родион Андреевич: Если мы говорим о профилактических осмотрах офтальмологом, то их время и количество вполне однозначно регламентируются нашим законодательством. С 1 января 2018 года такие осмотры у детей должны осуществляться в 1 месяц, 3 года, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17 лет.

Конечно, это касается здоровых детей. У детей со зрительными проблемами наблюдение осуществляется чаще.

- Какие симптомы должны насторожить родителя?

Родион Андреевич: Общее правило: как только у вас в голове возникает мысль, что у ребенка что-то не так со зрением/глазами, идите к офтальмологу, в большинстве случаев вы окажетесь правы.

Конечно, если ребенок начал щуриться при взгляде вдаль, то это явный признак снижения зрения и в большинстве случаев признак миопии, т.е. близорукости ("мио" от греч. щуриться, прикрывать глаза). Прищуривание улучшает остроту зрения за счет эффекта диафрагмирования.

Если говорить о неочевидных вещах, когда родитель может не догадываться о плохом зрении ребенка, то мы в первую очередь подразумеваем монокулярный дефицит зрения, т.е. снижение на одном глазу, когда ребенок может не предъявлять жалоб. Или, например, некоторые случаи дальнозоркости, когда жалобы на снижение остроты зрения непостоянны или вообще могут отсутствовать, а замещаться жалобами на головные боли в районе лба и покраснением глаз к вечеру.

- Как выявить проблемы со зрением у ребенка, если он еще не умеет говорить?

Родион Андреевич: Для этого существует ряд методик. Проверка остроты зрения в превербальном возрасте – это, без преувеличения, целое искусство. Для самостоятельной проверки любой родитель может провести простой тест с прикрыванием глаз. Если при прикрывании одного глаза ребенок спокоен, а при прикрывании другого поведение резко меняется и ребенок начинает протестовать, велика вероятность снижения зрения на одном из глаз.

Также ребенок должен фиксировать и следить за движущимся объектом, начиная примерно с 1-3 месяцев.

- Какие меры профилактики можно предпринимать, чтобы у ребенка не возникло проблем со зрением?

Родион Андреевич: Основная профилактическая мера, учитывая очень актуальную проблему близорукости в современном обществе, – это коррекция зрительных нагрузок.

Общее правило: имея привычку ежедневно напрягать глаза, мы должны иметь такую же привычку их расслаблять.

Очень важны регулярные прогулки на свежем воздухе не менее полутора часов в день.

Также необходимо правильное чередование зрительной нагрузки и расслабления.

Под зрительной нагрузкой подразумеваются как гаджеты, так и лепка, рисование, чтение и так далее. Очень важно понимать, что имеет значение не то, какой это объект, а то, как близко он расположен по отношению к глазам. Следует исключить бесперебойную длительную нагрузку. Всегда давайте глазам небольшой отдых с обязательным увеличением дистанции до зрительного объекта, например, взор далеко в окно.

Я рекомендую своим пациентам следующий режим: при небольшом расстоянии для глаз (например, телефоны и планшеты – самая опасная нагрузка) – перерыв 2 минуты (смотрим вдаль) каждые 5-10 минут нагрузки.

Расстояние до 30 см (выполнение домашнего задания, компьютер) – каждые 15-20 минут на 2 минуты (помните про осанку и расстояние до тетради!)

Расстояние 3-4 метра (телевизор) – каждые 30-40 минут перерыв на 2 минуты.

Нет однозначных рекомендаций для всех об общем времени использования нагрузки в зависимости от возраста. Глаза у детей могут очень индивидуально отвечать на нагрузку, поэтому просто старайтесь максимально уменьшить бесполезную зрительную нагрузку в течение дня.

Не забывайте также о правильном питании, регулярных умеренных физических нагрузках. Это может сыграть значительную роль в профилактике серьезных заболеваний органа зрения в долгосрочной перспективе.

- Как происходит проверка зрения у ребенка?

Родион Андреевич: Проверка включает в себя разностороннее исследование анатомических и функциональных параметров глаза с использованием специального оборудования – от размеров глаза и кривизны роговицы до способности к фокусировке на разных расстояниях и взаимодействия глаз между собой.

- Что вреднее для зрения ребенка: гаджеты или телевизор?

Родион Андреевич: Гаджеты однозначно вреднее. Ребенок, как правило, подносит их близко к глазам и может проводить очень много времени в таком режиме. Поэтому я часто рекомендую поступать таким образом: если можно посмотреть то же самое на телевизоре, выбирайте телевизор и отсаживайтесь подальше от экрана.


Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
г. Барнаул, ул. Молодежная, 3-Б
тел.: +7 (3852) 669-669; +7 (3852) 66-99-66
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
суббота с 9:00 до 16:00
выходной воскресенье
www.eurosyle-barnaul.ruИмеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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