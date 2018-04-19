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Цены на проезд в транспорте Заринска приравняют к барнаульским

, ИА "Амител"
Новую таксу планируется ввести с 1 мая

Фото: rabota-kolpino.ru

Перевозчики алтайского моногорода Заринска поднимут стоимость проезда в городском транспорте до 20 рублей.

Таким образом, такса на поездки в Заринске достигнет барнаульского уровня. Напомним, в краевой столице поездка в автобусах стоит как раз 20 рублей.

Как сообщает заринская газета "Новое время", городские перевозчики установят новый тариф с 1 мая.

К слову, вопрос о росте цен на проезд в общественном транспорте недавно поднимался и в Барнауле, однако в городской администрации подчеркнули, что в ближайшие месяцы тариф увеличен не будет, а сама проблема требует дополнительного изучения.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.04.2018 15:21
- гость -

Значит в Заринске не хуже чем в Барнауле люди живут.

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