Фото: rabota-kolpino.ru
Перевозчики алтайского моногорода Заринска поднимут стоимость проезда в городском транспорте до 20 рублей.
Таким образом, такса на поездки в Заринске достигнет барнаульского уровня. Напомним, в краевой столице поездка в автобусах стоит как раз 20 рублей.
Как сообщает заринская газета "Новое время", городские перевозчики установят новый тариф с 1 мая.
К слову, вопрос о росте цен на проезд в общественном транспорте недавно поднимался и в Барнауле, однако в городской администрации подчеркнули, что в ближайшие месяцы тариф увеличен не будет, а сама проблема требует дополнительного изучения.
Комментарии
Значит в Заринске не хуже чем в Барнауле люди живут.