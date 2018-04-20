Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Проблема ремонта коммунального моста в Барнауле вновь всколыхнулась. Общероссийский народный фронт призвал Росимущество остановить разрушение моста и закрыть его на ремонт, так как он становится опасным для автомобилистов. Мост находится на балансе ведомства, но по факту остается бесхозным.
Ранее, как писал Amic.ru, администрация города Барнаула выразила намерение форсировать процесс начала реконструкции коммунального моста, который до сих пор не передан в федеральную собственность, несмотря на решение суда.
В каком состоянии сейчас находится старый мост через Обь, запечатлела фотокорреспондент Amic.ru.
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