Жители Рубцовска осуждены к обязательным работам за покушение на кражу знаков дорожного движения, сообщает прокуратура Алтайского края.
"Зимой 2017 года мужчины, находясь на одной из улиц Рубцовска, увидели стойку с закрепленными на ней знаками дорожного движения, которую решили совместно похитить с целью последующей реализации", — говорится в сообщении ведомства.
Злоумышленники, убедившись, что за ними никто не наблюдает, пытались унести стойку с места ее расположения. В процессе передвижения они были задержаны сотрудниками полиции.
Судом действия мужчин квалифицированы как покушение на кражу. Каждому из них назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
Комментарии
покушение на кражу знаков дорожного движения
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Это самые страшные жулики которых полиция смогла поймать.