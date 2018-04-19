Журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Первое место занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого оценивается в $19,1 млрд.
На втором месте оказался председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов с состоянием $18,7 млрд, на третьем — председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон ($18 млрд).
Также в десятку вошли президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов ($16,4 млрд), член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($16 млрд), президент "Интерроса" Владимир Потанин ($15,9 млрд), председатель комитета по стратегии "Еврохима" Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($15,1 млрд) председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд).
Алтайский бизнесмен, основатель сети магазинов "Мария-Ра" Александр Ракшин в 15-й ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России не попал. Впервые он засветился в списке в 2013 году — 148-я строчка. Тогда Forbes оценил его состояние в $0,7 млрд. В 2014 году Ракшин опустился в рейтинге журнала на 167-е место — $0,6 млрд. В 2015 году он поднялся на три строчки и занял 164-е место — $0,5 млрд.
В 2016 году Александр Ракшин в топ-200 по версии Forbes уже не числился. Стороной его обошли и последующие два рейтинга, включая новый.
Также в 2016 году сообщалось, что семья Ракшиных вылетела из топ-10 богатейших семейных кланов России по версии Forbes. В 2015 году Ракшины попали на девятую строчку, разделив ее с кланом Кочетовых. Совокупный доход алтайских предпринимателей оценивался в 600 миллионов долларов.
В 2017 году Forbes оценил выручку компании "Мария-Ра" в 76 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что в 2018 году последние строчки в рейтинге Forbes занимают бизнесмены с состоянием от $500 млн.
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