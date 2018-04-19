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Вода ушла из подтопленных жилых домов на территории Алтайского края, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю днем в четверг, 19 апреля.
"Вода покинула жилые дома. По состоянию на 14 часов 19 апреля в Алтайском крае подтопленных жилых домов нет. Остаются подтопленными приусадебные участки в селе Баево, райцентре Баевского района. В результате резкого повышения уровня воды в реке Кулунда в населенном пункте подтопило 15 приусадебных участков", — сообщили в экстренном ведомстве.
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В МЧС добавляют, что паводковая обстановка находится на постоянном контроле.
Напомним, накануне губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил о завершении первой волны паводка в регионе. Ожидается, что в самое ближайшее время в крае отменят режим чрезвычайной ситуации, который был введен после того, как стихия обрушилась на населенные пункты региона.
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