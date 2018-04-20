Автоцентр "Барнаул-Моторс" сообщил о начале акции на Chevrolet Niva. Только в апреле этот легковой автомобиль повышенной проходимости можно приобрести по цене от 499 500 рублей.
Как сообщили в автосалоне, выгода будет предоставляться путем предоставления скидки по программе ЗАО "ДжиЭм — АВТОВАЗ" "Трейд-ин" и государственной программе "Первый/Семейный автомобиль".
Комплектация данного автомобиля может отличаться от фактической. Количество автомобилей ограничено. Срок действия акции ограничен.
Подробная информация в дилерском центре "Барнаул-Моторс" по тел. +7 (3852) 229898.
Справка: Группа компаний "Барнаул Моторс" работает на автомобильном рынке с 2003 г. За это время автоцентр заслужил репутацию надежной, высокопрофессиональной, стабильной и динамично развивающейся компании. Компания идет в ногу со временем и предлагает полный спектр услуг, связанных с приобретением автомобиля, в том числе гарантийное и сервисное обслуживание, слесарный и кузовной ремонт любой сложности, розничная продажа запчастей и аксессуаров и т.д. В 2016 году ГК "Барнаул Моторс" открыл официальный дилерский центр по продаже автомобилей марки KIA на пр-те Калинина, 31, рядом, на пр-те Калинина, 21, действует шоу-рум по продаже автомобилей Chevrolet NIVA. Сервисный центр компании сертифицированный партнер Opel, Chevrolet, KIA.
Дилерский центр "Барнаул-Моторс"
тел. +7 (3852) 229898
Комментарии