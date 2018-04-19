Фото: novosti44.ru
Запреты на рыболовство в период нереста рыбы введены в Алтайском крае, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на региональное Минприроды.
Такие ограничения на промышленное рыболовство вводятся каждый год и преследуют цель сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов региона.
Периоды по ограничению рыболовства:
- с 20 апреля по 20 мая – в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;
- с 25 апреля по 25 мая – в озерах Алтайского края;
- с 25 апреля по 10 июня – в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;
- с 10 апреля по 15 июля – на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 километров.
Контролировать исполнение ограничения будут с помощью вертолета Ми-8, беспилотных летательных аппаратов. Также планируется привлечь к рейдам полицию и Росгвардию.
Комментарии
Контролировать исполнение ограничения будут с помощью вертолета Ми-8, беспилотных летательных аппаратов. Также планируется привлечь к рейдам полицию и Росгвардию.
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Вот этот бред то зачем писать? Что они реально с ми8 у которого полётный час около 200000 рублей стоит будут рыбака с двумя карасями ловить? А может росгвардию в составе как на митинг Навального отправят искать рыбаков?
Клоуны!