Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства приглашает предпринимателей края на бесплатный интенсив "Школа предпринимательства". Целью мероприятия является обучение навыкам, нацеленным на развитие бизнеса.
"Наша цель — дать возможность бизнесменам нарастить практические навыки по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса до того, как они наделают массу ошибок, — анонсирует курс Ирина Черепанова, руководитель центра поддержки предпринимательства Фонда. — Участие в "Школе" никак не умаляет профессиональных достоинств действующих предпринимателей. Напротив, мы предложим поделиться видением каких-то вопросов, лайфхаками, сможем проработать конкретные кейсы, ответить на поставленные вопросы. "Школа" может стать местом и для новых связей. В конце концов, это выход из зоны комфорта, возможность посмотреть на тактику ведения бизнеса под другим углом, узнать о новых методах управления персоналом, о новеллах меняющегося законодательства".
В программе курса представлены последовательные шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего предприятия и разработка плана его развития.
Для участия в тренинге необходимо до 8 мая зарегистрироваться по ссылке или обратиться по телефону 8 (3852) 22-92-66
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
Контактное лицо: Надежда Ежеленко
Место проведения: НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Комментарии