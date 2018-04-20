Компания "Агроном" меняет правила рынка теплиц в Барнауле и предлагает клиентам самим выбрать акцию.
• При покупке любой теплицы, парников и сотового поликарбоната — скидка 10%.
• При покупке теплицы из трубы - бесплатный монтаж и доставка в пределах 50 км от склада компании, расположенного по адресу: проспект Космонавтов, 59 (бесплатный монтаж осуществляется только при заказе в магазинах Барнаула на указанное расстояние).
Товар представлен во всех магазинах "Агроном" Барнаула, Бийска и Рубцовска. Скидки по акциям не суммируются.
Посмотреть каталог товаров и сделать заказ можно на сайте agronom22.ru
Подробная информация по телефону 8 (3852) 60-30-30
Организатор: ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049. Срок действия Акции — до 1 мая 2018 года.