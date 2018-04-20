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GrelkaFest 2018 в Шерегеше: это всё моё

, ИА "Амител"
GrelkaFest 2018 собрал тысячи людей, готовых на позитивной ноте завершить горнолыжный сезон 2017/18

В России множество уникальных и красивых мест, в число которых по праву входит и Шерегеш – гостеприимный горнолыжный курорт, расположившийся в южной части Кемеровской области, у подножия горы Зеленой в Горной Шории. Это место любимо не только жителями Сибири, любители активного зимнего отдыха из множества других регионов России и даже стран встречаются на склонах гор Шерегеша. Сюда приезжают за адреналином, круглосуточным весельем, безлимитным общением, завораживающими пейзажами — комфортным отдыхом, позволяющим отвлечься от повседневных хлопот и зарядиться энергией. В дни проведения закрывающего сезон фестиваля GrelkaFest курорт особенно преображается. Тысячи туристов объединяются с целью поставить яркую финальную точку в сезоне: покорить склоны гор, принять участие в массовом спуске в купальных костюмах и попасть в книгу рекордов или просто выложить в сети тысячи селфи с горы, на которые будет потрачено невероятное количество гигабайт мобильного интернета. Подробнее об этом в фоторепортаже.

Весной 2013 года социальные сети буквально взорвались от тысяч фотографий горнолыжников и сноубордистов в купальных костюмах, спускающихся с горы Зеленой в Шерегеше. Это событие стало только началом ежегодной традиции собираться на закрывающий сезон фестиваль GrelkaFest, чтобы в очередной раз установить новый рекорд по количеству участников массового спуска в купальных костюмах. Фестиваль GrelkaFest 2018 не стал исключением и в заключительный уикенд с 13 по 15 апреля собрал тысячи любителей активного зимнего отдыха, готовых на позитивной ноте завершить горнолыжный сезон 2017/18. Генеральным партнером мероприятия в этом году стал "Билайн".

Согласно данным оператора связи, абоненты "Билайн" очень активно провели текущий сезон на кузбасском курорте: они не только "накатали" трассы, но и накачали порядка 18 000 Гб интернет-трафика, или 17,5 ТБ. Такого объема достаточно, чтобы во время спусков с горы прослушать 5 млн музыкальных треков, посмотреть 31 тысячу 45-минутных серий любимых сериалов или поделиться эмоциями в социальных сетях и выложить туда более 15 млн фотографий, отдыхая между прокатами. "Билайн" решил поддержать высокую активность абонентов, создав дополнительный комфорт во время фестиваля GrelkaFest, и в зоне спуска, в самой активной точке фестиваля, разместил собственную площадку "Билайн" Центр, посетить которую мог любой желающий.

Как известно, каждый пользователь по-своему использует мобильную связь: одни безвылазно сидят в интернете, другим только дай повод поговорить. Понимая особенности и потребности абонентов, "Билайн" для своей площадки разработал интересную концепцию, решив поделить всех гостей на интровертов, предпочитающих онлайн общение, и экстравертов, живущих офлайном. Определить свой тип личности участники фестиваля могли с помощью веселого теста, назвав первое слово, которое увидят на планшете.

Но есть и другой способ вычислить экстраверта среди гостей GrelkaFest – это заметить, что человек живет общением в офлайне: он находится в центре большой компании друзей или не относит телефон от уха, активно расходуя минуты на своем тарифном плане.  Интроверт же больше времени проводит онлайн: он ищет удобное место, куда можно "приземлиться" и спокойно тратить свои гигабайты интернета. На площадке были учтены особенности и экстравертов, и интровертов, всем было одинаково комфортно и интересно: оригинальная фотозона, лаунж-зона, DJ, игры с призами — здесь все находили занятие по душе, оставаясь на 100% собой.

По настроению каждый человек может перевоплощаться из одного типа личности в другой, главное – поймать баланс. С ловкостью балансировать между экстравертом и интровертом, между минутами и гигабайтами на тарифах новой линейки "ВСЁмоё!" способен каждый. Проверено сотнями участников фестиваля GrelkaFest2018.

 "Фишкой" площадки стала оригинальная фотозона #Прыгстаграм. Каждое фото в прыжке, выложенное в Instagram и "ВКонтакте" с хештегами #Прыгстаграм  и #роумингбилайн с 6 по 15 апреля, приближало участников конкурса к призу – поездке в горы в Европу на двоих. Кстати, с тарифами линейки "ВСЁмоё!" любой абонент "Билайн", решивший покорить горные склоны Европы или просто отправиться в путешествие, в международном роуминге может не беспокоиться о доступе в интернет, так как услуга "Безлимитный интернет в роуминге" подключается автоматически. Онлайн-общение в путешествии будет легким, удобным и, что немаловажно, выгодным.

Главной интригой уикенда традиционно стал спуск в купальных костюмах. И если в пятницу в Шерегеше стояла замечательная погода: +12 и солнечно, то в субботу возможность обновления рекорда 2017 года, когда с горы Зеленой одновременно спустились 1 498 человек в купальных костюмах, была поставлена под угрозу отсутствием солнца, прохладным порывистым ветром и +2 градусами температуры воздуха. Для смельчаков, не побоявшихся капризов погоды, организаторы фестиваля подготовили специальные зоны для подготовки к спуску. В частности, "Билайн" предоставил своим клиентам отдельные зоны регистрации и комфортного ожидания спуска, спидлайн и самое главное — возможность проехать в числе первых 200-х участников.

Правила для установления рекорда предельно просты: женщины должны быть одеты в бикини, а мужчины – в купальные плавки или шорты выше колен, рюкзаки и футболки не допускаются. При этом правила не запрещают яркие и интересные аксессуары, такие как, например, полосатые черно-желтые шапки и варежки, в которые были одеты райдеры из числа первых 200. Учитывая субботнюю погоду, они пришлись как нельзя кстати.

Рекорд России пал перед 1 525 смельчаками. По наблюдениям, более половины во время спуска снимали себя на камеры смартфонов, чтобы поделиться в сети своим отчасти отважным, отчасти сумасшедшим поступком. Этот еще раз подтверждает, насколько важно современному человеку оставаться онлайн в любой ситуации! В сезоне 2017/18 в Шерегеше был не только обновлен рекорд России по массовому спуску в купальных костюмах, абоненты "Билайн", в свою очередь, покорили вершину в 17,5 ТБ интернет-трафика. Взять следующую высоту поможет новая тарифная линейка "ВСЁмоё!", в которой можно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот, подстроив под свои предпочтения без изменения абонентской платы.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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