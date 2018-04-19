Законопроект о возможностях использования маткапитала внесен в Госдуму

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Согласно документу, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. При этом приобретаемый дом должен находиться в России.
"Считаем, что такая возможность будет востребована гражданами. Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала", — отметил один из авторов инициативы Сергей Миронов.
Он также подчеркнул, что вложения маткапитала в образование или пенсионное обеспечение гораздо менее востребованы.
Авторы инициативы напомнили, что с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллиона семей. При этом средствами распорядились лишь 54,3% их владельцев. Большинство — около 4,1 миллиона семей — использовали деньги для улучшения жилищных условий.
Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что сроки назначения маткапитала будут сокращены.
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