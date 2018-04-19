Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о временной национализации UC Rusal является лишь одним из способов помощи компании, принадлежащей российскому долларовому миллиардеру Олегу Дерипаске, попавшему под санкции, пишут "Ведомости".
"В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям, это одна из них. Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства", — сказал Песков.
Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин допустил возможность выкупа государством акций компаний, которые попали под действие санкций.
"Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене", — подчеркнул Шохин в интервью РБК.
Этот способ помощи предлагал и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, акции компании можно "выкупить по минимальной цене" и "дальше это запустить как государственный инвестиционный проект".
Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможность помочь UC Rusal.
Комментарии
временной национализации - впервые слышу этот термин.
Выкупят за 100 млрд., а продадут обратно за 10 млрд. - это и есть временная национализация.
идея о временной национализации UC Rusal является лишь одним из способов помощи компании, принадлежащей российскому долларовому миллиардеру Олегу Дерипаске,