Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Погода начнет существенно меняться в Алтайском крае, начиная с пятницы, 20 апреля — в конце недели в регионе ожидается приход мощной волны тепла.
В ночь на пятницу в крае еще ожидаются отрицательные температуры — от -1 градуса до -6 градусов. При этом в ночные часы местами возможны осадки в виде дождя и даже мокрого снега.
Днем же воздух в крае прогреется до +13 градусов и осадки сойдут на нет.
А уже в ночь на субботу отрицательных температур в крае не прогнозируется. На выходных потеплеет до +16...+23 градусов.
Наиболее теплая погода ожидается с 22 по 25 апреля. Согласно имеющемуся прогнозу, по югу края температура повысится до +26 градусов.
При этом местами возможны ливневые дожди и даже грозы.
Комментарии
Почему удалили новость про жулика Белoбoрoдова который на наши с вами деньги три Мерседеса купил?
Госкорпорация "Роснано" могла уйти за бесценок, в том числе и иностранным инвесторам. Сделку планировалось провернуть без лишнего шума и неудобных вопросов. Криминальную приватизацию остановил президент России Владимир Путин. Об этом заявил в своём докладе генеральный прокурор Юрий Чайка. (с)