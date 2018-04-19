В Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого один человек погиб и еще девять получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В аварии с участием пассажирского автобуса, двух легковых и двух грузовых автомобилей пострадали девять человек и еще один погиб. Все пострадавшие госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
"Блокнот Ростов-на-Дону" сообщает о десяти пострадавших. "У одного из них крайне тяжелое состояние, у других — тяжелое и средней степени тяжести. Четверо находятся в ЦГБ Батайска в среднетяжелом состоянии, еще шесть человек получают помощь в ростовской БСМП и травмпункте 20-й больницы", — рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
По информации издания, в результате ДТП управлявший бензовозом мужчина умер в скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что на автодороге "Западный обход Ростова-на-Дону" произошло столкновение двух легковых автомобилей, пассажирского автобуса ПАЗ, бетономешалки и бензовоза.
Автобус следовал по маршруту Ростов — Азов, в салоне находились 23 пассажира. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.
Комментарии